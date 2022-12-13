Bu adam kadınlara ne yapıyor? Hindistan'daki ayin inanılmaz alnına dokunduğu kadın...

HİNDİSTAN'da çekilen bir ayin videosu sosyal medyanın aklını başından aldı. Ayini yöneten Hintli adam kadınların başına dokununca hepsi çıldırmış gibi kendilerini yerden yere atıyor.

Tuhaflıklar ülkesi Hindistan'dan gelen bir ayin videosu sosyal medyada viral oldu. Bir platformun önünde toplanan kadınlar, ayini yöneten Hint'li adam alınlarına dokunduğu anda çıldırıyorlar

Bu kadınlara ne yapıyor?

Sosyal medyaya düşen hint ayini müzik eşliğinde yapılıyor. Platformad olan bir adam kadınların alnına dokununca hepsi çıldırıyor.

Yerlerde tepiniyorlar

Söz konusu videoyu birçok sosyal medya kullanıcısı Hindistan’da yaygın olarak yapılan bir “ayin” olarak nitelendirdi. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.