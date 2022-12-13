Erkan Baş vaatleri dillerde! Doğalgaz elektrik bedava herkes oturduğu evin sahibi olacak

TÜRKİYE İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, vaatleri ile Cem Uzan'ı fersah fersah geçti. Erkan Baş'ın iktidara geldiği anda ilk yapacağı şeyler arasında neler yok ki... Herkes oturduğu evin sahibi olacak, elektrik, doğalgaz, internet faturası olmayacak. Türkiye İşçi Partisi iktidara gelirse Türkiye beleş olacak...

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın iktidar vaatleri gündem oldu. Ekşisözlük'ün Youtube sitesine konuşan Erkan Baş, "İktidara geldikleri anda ilk yapacaklarını' sıraladı. Erkan Baş'ın vaatleri bir dönem mazot kampanyası ile hatırlanan Cem Uzan'ı fersah fersah aştı.

Türkiye'de herşey bedava olacak

Türkiye İşçi Partisi iktidara geldiğinde ne elektrik ne doğalgaz ne internet faturası olacak. Kimse kira vermeyecek herkes oturduğu evin sahibi olacak.

"İlk gün bunları yaparız sonra güzel günler başlar" diyen Erkan Baş 'sosyalist Türkiye'de ilk yapacaklarını" şöyle sıraladı:

-Herkes artık oturduğu evin sahibidir diyeceğiz.

-Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi zorunlu ihtiyaçların faturalandırılmalarının kapandığını ilan edeceğiz.

-Türkiye'nin tam anlamıyla özgür bağımsız bir ülke olduğunu ilan edeceğiz. Uluslararası ilişkiler bu anlamda yeniden şekillendirilecek.

-Halka ait olan ama kapitalist Türkiye'de peşkeş çekilen tüm kamu varlıklarını yeniden halk için kullanacağız.

-Eğitim tüm aşamalarında tüm vatandaşlarımız için eşit ve parasız olacak.

-Eşit ve parasız sağlık hizmeti alacak.

Tayyip Erdoğan izin vermiyor

Erkan Baş, Youtube yayınında takipçilerden gelen soruları da yanıtladı. 'Türkiye'de siyasetçiler neden istifa etmiyor' sorusuna Erkan Baş şu yanıtı verdi:

-İki nedeni var istifa edemeyenlerin. Bir kısmı utanmaz çünkü. Utanma duygularını kaybetmişler. Diğer kısmına da Tayyip Erdoğan izin vermiyor.

Erkan Baş kimdir nereli?

Almanya Berlin doğumlu olan Erkan Baş, 14 Temmuz 1979'de dünyaya geldi. Erkan Baş aslen Boşnaktır. Ailenin Yugoslavya'daki soyadı Jusoviç'ti. Babası Almanya'ya çalışmaya giden işçilerdendi. Erkan Baş, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünden mezunu olan Erkan Baş, bir süre İTÜ'de öğretim üyeliği yaptı. Üniversitede yemekhane işçileri için eylem yapınca öğretim üyeliği sonlandırıldı.

2009 yılında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığı yapan Erkan Baş, 2017'de Türkiye İşçi Partisi'ni kurdu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Erkan Baş, Meclise girince istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.