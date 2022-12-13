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İzmir'de yağmurda ölmek üzere olan fareye kalp masajı yaptılar!

İZMİR'de etkili olan sağanak yağışta su birikintilerinin içinde kalan ve telef olmak üzere olan bir fareye kalp masajı yapıldı. Telefonla veteriner arkadaşını arayan ve onun söyledikleri doğrultusunda hayvana kalp masajı yapan kadın, gözyaşlarına engel olamadı.

İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Konak ilçesi Karataş semtinde de sağanak yağmur nedeniyle bazı sokaklarda su birikintisi oluştu. Su birikintisi içinde kalan ve telef olmak üzere olan bir fare de, yaşama mücadelesi verirken, fareyi fark eden vatandaş kendisine kalp masajı yaptı.

Hayvanın hayatta kalması için veteriner olduğu öğrenilen arkadaşıyla telefonda görüntülü konuşma yapan vatandaş, veterinerin söyledikleri doğrultusunda fareye kalp masajı yaptı.

Gözyaşlarını tutamadı

Can çekişen hayvana kalp masajı yaparken gözyaşlarını tutamayan vatandaş, "Ne olur ölme, yaşa" diyerek duygusal anlar yaşadı.

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