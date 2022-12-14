Sevil Atasoy kendini ifşa etti! Kadın çalışanlar için sözleri tepki çekti 'bunlar kötü şeylermiş'

Adli Bilimler Uzmanı Prof. Sevil Atasoy kadın çalışanlar için söylediği sözlerle kendini ifşa etti. Bir kadın olarak Adli Tıp'ın başına geçişiyle ilgili soruya yanıt verirken söyledikleri şoke etti. Kadınları işe almayı tercih etmiyormuş çünkü evlenip çocuk yapıyorlarmış, çalışırken yapacakları yemeği düşünüyorlarmış. Sevil Atasoy'a göre "Bunlar kötü şeyler'miş.

Youtube üzerinden yayın yapan Armağan Çağlayan'a konuk olan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, kadın çalışanlarla ilgili sözleriyle tepki çekti. Kadın çalışanları işe almamayı seçtiğini itiraf eden Sevil Atasoy, Armağan Çağlayan'ın “Kadın olmanız kariyeriniz boyunca, özellikle de Adli Tıp Enstitüsü’nü yönetirken size bir engel oluşturdu mu?” sorusuyla kendini ifşa etti.

Kadınları işe almamayı...

Sevil Atasoy, Adli Tıp'ın yönetimine geldiğinde kadın çalışanları daha az işe aldığını itiraf etti. Sebebini de 'kadınlar evlenir, çocuk sahibi olur' diye izah etti. Sevil Atasoy'un kadın çalışanların tepkisini çeken sözleri şöyle:

-“Üniversitede oluşturmaz hem kadın hem erkek vardır. Kadınları tercih ettiğim, daha fazla işe aldığım diye bir şey yok. Bilakis kadınları daha az işe almayı her zaman tercih etmişimdir, değişik nedenlerden ötürü. Gençtirler, evlenirler, birdenbire çocukları olur siz onu kaybedersiniz. O tempoda, o disiplinde çalışmayabilir ne yemek yapacağını düşünmeye başlar. Bunlar kötü şeyler tabii ki. Onun için erkekleri tercih ederim çalışmak için. Ama kadınlar çok titiz, çok disiplindir. Tekrar çalış dediğiniz zaman da hiç sıkılmaz. Çünkü yün örer istediği zaman, çok sabırlıdır.”

Sevil Atasoy kimdir?

Tam adı Hafize Hikmet Sevil Gök olan Sevil Atasoy, 25 Şubat 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi'nden mezun olmasının akabinde önce İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Biyokimya alanında doktorasını tamamlayarak aynı dalda önce doçent sonra da profesör unvanı aldı.

Babası Prof. Dr. Şemsi Gök, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir enstitünün kuruluşuna öncülük etti. Kurucuları arasında Sevil Atasoy da bulunuyordu. Prof. Dr. Şemsi Gök 1988 yılına kadar sürdürdüğü görevini kızı Sevil Atasoy'a devretti. Sevil Atasoy 2005 yılına kadar 17 yıl boyunca müdürlük yaptı.

Sevil Atasoy'un evlilikleri eşi ve çocukları

Prof. Dr. Sevil Atasoy, üç kez evlilik yapmıştır. İlk eşi Alpaslan Ataman ile 1968 yılında dünya evine girdi. 1972 yılı doğumlu olan kızı Selin Atasoy'un babası olan reklamcı Faruk Atasoy ile 1 Kasım 1971 tarihinde evlendi. Üçüncü evliliği ise gazeteci Hüseyin Ekinci ile oldu.