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Ünlü şef CZN Burak ve Fatih Terim Katar'da bir araya geldi! Bu video olay oldu

Dünya Kupası için Katar'da bulunan Fatih Terim ve ailesini çiçeklerle karşılayan CZN Burak'ın ellerini önde bağlayarak yürümesi eleştiri aldı. CZN Burak, sosyal medyadan yapılan eleştirileri sert şekilde yanıtladı.

Katar'ın başkenti Doha'ya restoran açan CZN Burak, ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyor. CZN Burak, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ve ailesiyle bir araya geldi. Ünlü restoran sahibi, Terim ve ailesini çiçeklerle karşıladı.

Ellerini önüne bağladı
CZN Burak'ın paylaştığı görüntülerde saygıdan ellerini önüne bağlaması dikkat çekti. Ünlü aşçının Terim'i karşılama şekli sosyal medyada çok sert eleştirildi. CZN Burak'tan da aynı sertlik de cevap geldi.

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