Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna flaş cevap: "Bu omuzlar bütün yükleri taşır"

Cumhurbaşkanlığı için adaylığı gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. İBB Başkanı, ''Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu?'' sorusuna cevap verdi.

'Bu omuzlar bütün yükleri taşır'

İmamoğlu, ''Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul’un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır.'' açıklamasını yaptı.

'Böyle bir şey denir mi? ayıptır yani'

Candaş Tolga Işık'ın "İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, ''Böyle bir şey denir mi ya? Ayıptır yani. Ahlaki değildir.'' cevabını verdi.