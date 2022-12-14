BIST 5.180
DOLAR 18,65
EURO 19,87
ALTIN 1.084,32
ÇALIŞMA HAYATI

Asgari ücret en az 8 bin 500 lira olacak! Şeref Oğuz 'Erdoğan çıklayacak' dedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin pazarlık rakamlarının ortaya konulacağı ikinci toplantısını yaparken, ekonomist Şeref Oğuz'dan "Asgari ücret en az 8 bin 500 lira olacak" iddiası geldi. Oğuz iddiasını bakın neye dayandırdı.

2023 Ocak ayında milyonlarca asgari ücretli kadar maaşlı çalışanlarında alacağı zamları belirleyecek olan asgari ücret zammı için ikinci toplantı başladı. Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin bugüne kadar çok fazla rakam gündeme geldi.

Youtube'da Kenan Taş'ın programına konuk olan ekonomist Şeref Oğuz'dan 'iddia ediyorum' cümlesiyle başlayan yeni tahminler geldi. "Her bölgeye geçim durumuna göre, geçinme endeksine bağlı olarak asgari ücreti farklılaştırsak mı tartışması var" diyen Oğuz şunları söyledi:

8 bin 500- 9 bin olacak

- Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde.

- Bu, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Komisyon ile ilgili değil.

- TÜRK-İŞ masaya benim kırmızı çizgilerim budur şuradan oturdum der, DİSK benimki budur... Asgari fakirlik sınırı yoksulluk sınırı bunların hiçbiri kalmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu ahmak davasına gitmedi! İstanbul'un bakın neresinde ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ahmak davasına gitmedi! İstanbul'un bakın neresinde ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu için karar duruşması! Dışarıda kaldılar, salonun önünde gerginlik
Ekrem İmamoğlu için karar duruşması! Dışarıda kaldılar, salonun önünde gerginlik
Baba alkollü çıktı oğlunu aradı o da alkollü çıktı sonra destek için çağrılan kişi de alkollü çıktı
Baba alkollü çıktı oğlunu aradı o da alkollü çıktı sonra destek için çağrılan kişi de alkollü çıktı
Atatürk, jandarma zoruyla kız kardeşi Makbule Hanım'ı kısırlaştırdı! Nihat Genç canlı yayında açıkladı
Atatürk, jandarma zoruyla kız kardeşi Makbule Hanım'ı kısırlaştırdı! Nihat Genç canlı yayında açıkladı
CHP'li vekil Yıldırım Kaya kürsüden tecavüzcü dediği STK'ların yazılı olduğu dövizi gösterdi
CHP'li vekil Yıldırım Kaya kürsüden tecavüzcü dediği STK'ların yazılı olduğu dövizi gösterdi
Sevil Atasoy kendini ifşa etti! Kadın çalışanlar için sözleri tepki çekti 'bunlar kötü şeylermiş'
Sevil Atasoy kendini ifşa etti! Kadın çalışanlar için sözleri tepki çekti 'bunlar kötü şeylermiş'
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna flaş cevap: "Bu omuzlar bütün yükleri taşır"
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna flaş cevap: "Bu omuzlar bütün yükleri taşır"
Ünlü şef CZN Burak ve Fatih Terim Katar'da bir araya geldi! Bu video olay oldu
Ünlü şef CZN Burak ve Fatih Terim Katar'da bir araya geldi! Bu video olay oldu
Serum geç geldi diye hastaneyi birbirine kattılar! 7 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
Serum geç geldi diye hastaneyi birbirine kattılar! 7 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
Bakan Koca'dan ilaç temini açıklaması! "Çözüm için bir çabamız var"
Bakan Koca'dan ilaç temini açıklaması! "Çözüm için bir çabamız var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verdi! Son durumu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verdi! Son durumu paylaştı
Abdurrahman Dilipak'tan şok iddia! 6 yaşında evlilik Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayı gibi bir operasyon
Abdurrahman Dilipak'tan şok iddia! 6 yaşında evlilik Ali Kalkancı-Fadime Şahin olayı gibi bir operasyon