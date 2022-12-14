Asgari ücret en az 8 bin 500 lira olacak! Şeref Oğuz 'Erdoğan çıklayacak' dedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin pazarlık rakamlarının ortaya konulacağı ikinci toplantısını yaparken, ekonomist Şeref Oğuz'dan "Asgari ücret en az 8 bin 500 lira olacak" iddiası geldi. Oğuz iddiasını bakın neye dayandırdı.

2023 Ocak ayında milyonlarca asgari ücretli kadar maaşlı çalışanlarında alacağı zamları belirleyecek olan asgari ücret zammı için ikinci toplantı başladı. Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin bugüne kadar çok fazla rakam gündeme geldi.

Youtube'da Kenan Taş'ın programına konuk olan ekonomist Şeref Oğuz'dan 'iddia ediyorum' cümlesiyle başlayan yeni tahminler geldi. "Her bölgeye geçim durumuna göre, geçinme endeksine bağlı olarak asgari ücreti farklılaştırsak mı tartışması var" diyen Oğuz şunları söyledi:

8 bin 500- 9 bin olacak

- Asgari ücretin 8 bin 500- 9 bin arasında Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilebileceğini iddia ediyorum, duyumlarım da biraz o yönde.

- Bu, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Komisyon ile ilgili değil.

- TÜRK-İŞ masaya benim kırmızı çizgilerim budur şuradan oturdum der, DİSK benimki budur... Asgari fakirlik sınırı yoksulluk sınırı bunların hiçbiri kalmadı.