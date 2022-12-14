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Ekrem İmamoğlu için karar duruşması! Dışarıda kaldılar, salonun önünde gerginlik

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada bugün karar çıkması bekleniyor. Savcı, İmamoğlu için hapis ve siyaset yasağı istemişti... Dava başladı, reddi hakim talebi reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın son duruşması başladı. İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ndeki dava öncesi adliyede yoğun güvenlik önlemi alındı. 

Reddi hâkim talebi reddedildi

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor. Duruşma salonun olduğu koridor bariyerle kapatıldı. Gazetecilerin bir bölümü salona alınmadı. İmamoğlu'nun avukatları duruşmanın başlangıcında reddi hakim talebinde bulundu ancak bu talep reddedildi. 

Cezanın kesinleşmesi gerekecek

Bu duruşmada hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak. Ancak bunun için verilen kararın kesinleşmesi de gerekiyor.

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