Türkçe bilmeyen Alman Elfida'yı söyledi Haluk Levent beğendi Elfida şarkısı ne anlatıyor

Haluk Levent'in Elfida şarkısını bir Alman müzisyen söyledi. Hiç Türkçesi olmayan Alman'ın Elfida yorumuna çok beğenen Haluk Levent 'Benden iyi söylemiş" deyip paylaştı. Elfida ismi mana olarak gözden çıkarılan kadın demek. Haluk Levent bu şarkıyı 8 yaşında kanserden ölen Beyzanur için yapmıştı. Çünkü doktor onun için 'gözden çıkarın' demişti.

ALMANYA'dan bir müzisyen Elfida şarkısını yorumlayıp internetten yayınladı. Haluk Levent, şarkısını söyleyen Alman müzisyeni çok beğendi. "Benden iyi söylemiş" diyen Haluk Levent videoyu paylaştı.

Elfida şarkısı kime yazıldı?

Elfida şarkısının hayli duygusal bir hikayesi var. Haluk Levent Elfida şarkısını 15 yıl önce 8 yaşındayken kanserden ölen “Beyzanur” için yazmıştı. Elfida ismi Osmanlıca’da gözden çıkarılan kadın anlamına gelir.

Haluk Levent Elfida şarkısının hikayesini şöyle anlatmıştı

Elfida ismi sonradan verilmiş bir isim. Adı Beyzanur kızımızın. 4 yaşlarındayken tanıştım bu kızımızla. Babası Murat Çelik bir emekçiydi. Kızın amansız hastalıkla mücadelesi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gidiyordum. Doktorlarla görüşüyordum. Detayları burada anlatmak istemiyorum ama çok uğraştık.

Doktor bu kızı gözden çıkartın deyince...

Bir gün doktorların odasındaydım ve doktorlardan biri bana dedi ki: "Haluk Bey, bu kızı gözden çıkartın." Yanımda da müzisyen arkadaşım Emrah Aydoğdu var. Emrah, "Gözden çıkarılan kadın anlamı Osmanlıca'da Elfida." dedi. Belki tam birebir anlamı olmuyordu ama bir kavram olarak çok uyuyordu. Tabi biz birbirimize sarılıp ağladık. Gerçekten Beyzanur'u çok seviyordum.

Beyzanur'a son günlerinde şarkıyı söyledim...

Ve oturdum şarkıyı yazdım. Sevgili Emrah Aydoğdu da elinden geleni yaptı. Sözlerinde düzenlemeleri yaptık ve Ömer Faruk Güney'in de müziği vardı. Bu şekilde Beyzanur'un son günlerinde ona şarkıyı söylüyordum ama kendisi olduğunu bilmiyordu Elfida olarak biliyordu. Tabi küçük bir çocuktu son zamanlarında 8 yaşındaydı.

O zamanlar iflas etmiştim...

O dönem de şirketlerim batmış, sözlerdeki omzumda iz bırakma yüküm dünyaya yakın şunu ifade etmek içindi. Ya zaten dünya kadar batmışım, sıkıntılıyım, Beyzacığım ne olur bari sen gitme demek içindi. O sözlerdeki yüzyıllardır sarılmamış kolların cümlesi, anne ve babası gece gündüz nöbetteydiler. Beyzanur'un kırılganlığından hasta yatağından dolayı sarılamıyorlardı. Gerçekten sarılabildiklerini görmedim. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu sözleri ise Beyzanur'un gerçekten hep yağmurlu gözleri vardı hayata tutunmaya çalışan...