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Baba alkollü çıktı oğlunu aradı o da alkollü çıktı sonra destek için çağrılan kişi de alkollü çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA’da uygulama noktasına takılan sürücü, 1.27 promil alkollü çıkınca aracı bağlatmamak için oğlunu aradı. Aracın bağlanmaması için gelen oğlu da 0.87 promil alkollü çıkınca baba da oğlu da şaşkınlık yaşadı. Destek için çağrılan ikinci kişi de alkollü çıkınca imdatlarına yeğenleri yetişti. Gülümseten o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi’nde meydana geldi. Trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda uygulama yaptı. Uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü yapılan kontrollerde 1.27 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri, aracın çekilmemesi için alkolsüz bir sürücüye teslim edebileceklerini söylemesi üzerine alkollü sürücü oğlunu aradı.

Babasının kullandığı aracı bağlatmamak için trafik noktasına araç ile gelen genç ise yapılan kontrollerde 0.87 promil alkollü çıktı. Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, trafik polislerinin yanında ecel teri dökerken, ’öğlen anasonlu nargile içtim’ dedi.

Polis ekiplerinin de şaşırdığı olayda, babanın tepkisi ise gülümsetti.
Kurtarıcı olarak ikinci kişi de alkollü çıktı.

Alkollü oğluna kızan baba, son olarak yeğenini aradı. Uygulama noktasına gelen yeğenine de çıkışan baba, ’sen de anasonlu içtiysen seni de haşlarım’ dedi.

Sıfır promil alkol çıkan yeğeni, aracı polis ekiplerinden teslim aldı.
Baba ve oğluna alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL idari para cezası kesilerek ehliyetlerine 6 ay boyunca el konuldu.

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