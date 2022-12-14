Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' davası çıkışı! Aklınızı başınıza alın...

Ekrem İmamoğlu için karar beklenirken Almanya'da bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çıkacak kararla ilgili Twitter hesabından bir video paylaştı... Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi yasak' kararı verilmesi durumunda Almanya programını kesip Türkiye'ye döneceği açıklandı.

Almanya'da bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davasıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden hakimlere gözdağı verdi. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu davasındaki karara göre Almanya’dan Türkiye’ye döneceği öğrenildi. İşte Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu davasıyla ilgili son paylaşımı...

- Ekrem Başkan ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce "Bu sözlerin mutahabının kim olduğu belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" demişti.

- Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar Saray talimatının ve kumpasın bir itirafı olacaktır.

- Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin... Bu halk kisesiz değildir. Aklınızı başınıza alın...