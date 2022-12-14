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İstanbul Saraçhane doldu taştı! Ekrem İmamoğlu çağırdı herkes orada

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağırdı herkes Saraçhane'ye akın etti. Şu anda İstanbul Saraçhane meydanı tamamen dolmuş durumda. İstanbul Metrosu Saraçhane yoğunluğu sebebiyle ek seferler koydu. İşte Saraçhane'den gelen görüntüler:

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcının hakkında siyasi yasak ve hapis talep ettiği davayla ilgili kararı beklerken sosyal medyadan çağrı yaptı. Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak istenen Ekrem İmamoğlu, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" paylaşımını yaptı. 

Herkes Saraçhane'ye gidiyor

Ekrem İmamoğlu bu çağrıyı yapınca İstanbul'da Saraçhane'ye akın başladı. Meral Akşener de Ankara'dan yola çıkıp İstanbul'a Ekrem İmamoğlu için geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün Almanya'da. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa hemen İstanbul'a gelmek için uçağı hazırlattığı söyleniyor. 

Metro Saraçhane için ek sefer koydu

İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte Saraçhane'ye akın başlayınca metro seferleri artırıldı. Metro'dan gelen açıklamada : “Saraçhane'de 16.00'da gerçekleşecek buluşma sebebiyle oluşan yolcu yoğunluğu nedeniyle M1, M2, M4, M5, M7, T1, T4 ve T5 hatlarımızda seferlerimiz sıklaştırılmıştır.” denildi. 

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