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Beyaz çay nedir? Kilosu 11 bin 300 lira Ankara'da bunu kim içiyor dedi beyaz çay olay oldu

ANKARA'daki TBMM görüşmelerine kilosu 11 bin 300 lira olan beyaz çay damga vurdu. CHP'li İlhami Özcan Aygun, kilosu 11 bin 300 lira olan beyaz çayı içen kişileri TBMM'de açıkladı. Kürsüye beyaz çay ile çıkan vekil, 'Bu pırlanta kutusunda pırlantadan daha değerli bir ürün var. Sarayda tüketilen bu çayın kilosu 11 bin 300 lira'... Peki beyaz çay nedir nasıl üretiliyor?

CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, pırlanta kutusu içindeki beyaz çay ile TBMM kürsüsüne çıkınca 'Beyaz çayı' TT listesine soktu. Pırlantadan daha değerli denilen beyaz çayın, Çaykur'daki kilo satış fiyatı 11 bin 300 lira... 

Beyaz çay nedir? 

Beyaz çay Camelia Siensis isimli bir bitkiden elde edilir. Bu bitki henüz olgunlaşmadan toplandığında beyaz çay olarak kullanılır. Beyaz çay hassas çaylar arasında yer alır çünkü çok az işleme tabii tutulur.

Beyaz çay neden olur?

Camelia Siensis isimli çiçek henüz tam olarak olgunlaşmadan toplanır. Çiçek açılmamış ve üstünden beyaz tüyler bulunduğu için beyaz çay olarak tanımlanır. Bu çayın henüz olgunlaşmamış tomurcukları demlendiğinde çay olarak tüketilir. Antioksidan kaynağı olarak güçlü bir bitki çayı olduğu için hem bağışıklık sistemine hem de cilt sağlığına iyi gelir. Kendi içinde de farklı çeşidi olan beyaz çayın en popüler özelliği ise kilo vermeye yardımcı olmasıdır.

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