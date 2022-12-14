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BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma uçtu tarihi görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar, videoyu "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadeleriyle paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı.

Bayraktar, paylaştığı tweette, video paylaşarak, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

Bayraktar aynı ifadeleri İngilizce olarak ta yer verdi.

Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı.

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