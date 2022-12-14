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CHP'li Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a tepki: 40 sefer tövbe etsin

CHP'li Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a tepki: 40 sefer tövbe etsin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor” sözlerine tepki göstererek, "Erdoğan'ı övmek yerine otursun şimdi 40 sefer tövbe etsin." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘son defa destek istediği’ açıklamasına dair “Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor” sözleri ana muhalefetin gündeminde.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kurtulmuş'a tepki gösterdi.

Özel, "Tövbe estağfurullah. Numan Bey'in bundan sonra söyleyeceği kelime 'tövbe estağfurullah' dışında bir şey olamaz. Günde 40 sefer Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek yerine otursun şimdi 40 sefer tövbe etsin. Erdoğan'ın ne kadar tevazu sahibi olduğunu anlatmak için bu cümleye mi başvuruyorsunuz? Bundan sonra Numan Bey'e tövbe etmek düşer." ifadelerini kullandı.

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