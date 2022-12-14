BIST 5.067
DOLAR 18,63
EURO 19,85
ALTIN 1.084,48
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

2023 Asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari Ücret komisyonundan son dakika açıklama

2023 Asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari Ücret komisyonundan son dakika açıklama

TÜRKİYE'de Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için taraflar masada buluştu. Saat 16.40'ta biten Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı için TÜRK-İŞ genel sekreterinden son dakika açıklaması geldi.

Abone ol

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet üyelerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı saat 16.40'da bitti.

Son dakika açıklaması: Rakam konuşmadık

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan Asgari Ücret toplantısından bir rakam duyurulmadı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlat'tan son dakika açıklaması geldi. Kavlat, "Bu toplantıda rakam konuşulmadı." dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Nihai rakam için yeniden toplanacağız" dedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık etti. Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı. 

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun yıllık yüzde 68,06 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bu rakama göre yıllık net asgari ücret hesabı yapıldığında 7.148 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Refah payı artışı olacak

Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.

İlgili Haberler
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi! Ahmak davasından son dakika haberi!
Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi! Ahmak davasından son dakika haberi!
13 yıl önce çalışmak için gitti Muğla'da kaybolan Bayram Tosun'un akibeti netleşti
13 yıl önce çalışmak için gitti Muğla'da kaybolan Bayram Tosun'un akibeti netleşti
Ekrem İmamoğlu davası kararı için herkes İstanbul Saraçhane'ye çağrıldı canlı yayın yapılıyor
Ekrem İmamoğlu davası kararı için herkes İstanbul Saraçhane'ye çağrıldı canlı yayın yapılıyor
Çekiçle defalarca kafasına vurmuş! Trafik kazası süsü vermek için de...
Çekiçle defalarca kafasına vurmuş! Trafik kazası süsü vermek için de...
Ekrem İmamoğlu Saraçhane'ye çağırdı Meral Akşener İstanbul'a geliyorum deyip bunu attı
Ekrem İmamoğlu Saraçhane'ye çağırdı Meral Akşener İstanbul'a geliyorum deyip bunu attı
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması talebini açıkladı aşağısı olmaz dedi
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması talebini açıkladı aşağısı olmaz dedi
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep kabul edildi
Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep kabul edildi
Genç kız asansörde dehşeti yaşadı! O sapık için karar verildi
Genç kız asansörde dehşeti yaşadı! O sapık için karar verildi
Yemek kartları marketlerde kullanılacak mı yeni açıklama geldi
Yemek kartları marketlerde kullanılacak mı yeni açıklama geldi
Berlusconi'den futbolculara: Juventus'u yenin bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim
Berlusconi'den futbolculara: Juventus'u yenin bir otobüs dolusu fahişe getirteceğim
Pes! Park halindeki 24 araca aynısını yaptı kameraya yakalandı
Pes! Park halindeki 24 araca aynısını yaptı kameraya yakalandı
Bakanlık duyurdu! İş arayana müjde bin 200 personel alınacak
Bakanlık duyurdu! İş arayana müjde bin 200 personel alınacak