2023 Asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari Ücret komisyonundan son dakika açıklama

TÜRKİYE'de Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için taraflar masada buluştu. Saat 16.40'ta biten Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı için TÜRK-İŞ genel sekreterinden son dakika açıklaması geldi.

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için işçi, işveren ve hükümet üyelerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı saat 16.40'da bitti.

Son dakika açıklaması: Rakam konuşmadık

Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan Asgari Ücret toplantısından bir rakam duyurulmadı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlat'tan son dakika açıklaması geldi. Kavlat, "Bu toplantıda rakam konuşulmadı." dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Nihai rakam için yeniden toplanacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık etti. Basına kapalı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

Asgari ücret net 5 bin 500 lira Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Merkez Bankası Kasım Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyonun yıllık yüzde 68,06 oranında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Bu rakama göre yıllık net asgari ücret hesabı yapıldığında 7.148 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Refah payı artışı olacak

Asgari ücret 2023 enflasyonun üzerinde bir refah payı ile belirlenecek. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.