Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için Almanya'dan döndü soluğu Saraçhane'de aldı! İşte ilk açıklaması...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi ve siyasi yasak getirildi. Almanya'da bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal etti ve uçakla İstanbul'a döndü. Soluğu Saraçhane'de alan Kılıçdaroğlu burada açıklamalarda bulundu. "Hüzün bize yakışmaz çünkü biz haklıyız" diyen Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'na hiç moralini bozma" dedi. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya dönüşü Saraçhane'de yaptığı açıklamalar....

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili davada karar saat 17.55'de açıklandı. Son dakika haberine göre Ekrem İmamoğlu'na hem hapis hem de siyasi yasak getirildi. Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası 2 yıl 7 ay 15 gün olarak belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a döndü!

Sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davasında karar açıklanınca tüm programını iptal etti ve İstanbul'a döndü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu, İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu karşıladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havalimanında bir süre İmamoğlu ve kendisini karşılayanlarla görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Saraçhane'deki belediye binasına geçti.

Kılıçdaroğlu Saraçhane'de!



Almanya'dan döndükten sonra havalimanından Saraçhane'deki İBB binasına geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün ve siyasi yasak kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Ekrem başkanın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasbedilmesi anlamına gelir." dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları...

"Hüzün bize yakışmaz çünkü biz haklıyız"

Ekrem İmamoğlu'na desteklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Hüzün bize yakışmaz çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz. Gülümsediğimiz bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi hep beraber, birlikte dile getireceğiz. Ekrem başkanın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasbedilmesi anlamına gelir." diye konuştu.

"Sayın Başkan, hiç moralini bozma"

Mahkemenin kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasbediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.

Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay, İzmir'de, belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da aynı şeyleri söyledim. Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti hem de İzmirliler teslim etti. Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar ama hazmedecekler."

Kılıçdaroğlu'na ziyarette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

Davutoğlu'ndan destek ziyareti



Kılıçdaroğlu'nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İBB'ye gelerek, İmamoğlu'na destek verdi.

Davutoğlu, 6 liderin bir araya geleceği Saraçhane buluşmasına vurgu yaparak, "Gün bugün. Eğer bir demokrasi savunulması söz konusuysa, tereddütsüz davranmak ve tereddütsüz bir şekilde tavır koymak lazımdır. O sebeple bu süratle bunun hayata geçmesinden de mutluluk duydum. Daha sonra Sayın (İYİ Parti Genel Başkanı Meral) Akşener'le olan açıklamanızı da dinledim. Onlardan da mutluluk duydum. Yanınızdayız. Sizin yanınızda olmak, bugün demokrasinin yanında olmaktır ve milli iradenin yanında olmaktır. O bakımdan yarın da en güçlü mesajları vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemiz demokrasisine büyük bir ihanet"

Ekrem İmamoğlu ise ziyaret için Davutoğlu'na teşekkür ederek, "İstanbul'a bu saatte geldiniz ve bizimle bir arada oldunuz. Gerçekten yıllar sonrasında o günün şahitleri olarak, böyle bir anı tekrar bu ülkeye yaşatmak, gerçekten ülkemiz demokrasisine büyük bir ihanet. İleri gitmek isterdik ama ne yazık ki geri gitmişiz. Umarım hep birlikte süreci en iyi şekilde, sizlerin işbirliğiyle çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bu, bizim sadece azmimizi artırır, umudumuzu yükseltir, kuvvetimizi büyütür. Başka hiçbir şeye vesile olmaz" dedi.

Kılıçdaroğlu Almanya'dan paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu karar açıklanmadan hemen önce ise Twitter hesabı üzerinden hakimlere gözdağı verdi. Almanya ziyareti sırasında yaptığı paylaşımın ardından açıklanan karar ile programını iptal ederek Türkiye'ye dönme kararı vermişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu davasıyla ilgili son paylaşımı...

- Ekrem Başkan ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim daha önce "Bu sözlerin muhatabının kim olduğu belli. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya karşı söylendiği belli" demişti.

- Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışında verilecek her karar Saray talimatının ve kumpasın bir itirafı olacaktır.

- Saray'ı son kez uyarıyorum. Yargının üzerinden elinizi çekin... Bu halk kisesiz değildir. Aklınızı başınıza alın...