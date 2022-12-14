Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na destek telefonu! Dikkat çeken talimat

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesinin ardından Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal ederek Türkiye'ye dönme kararı almıştı. İmamoğlu'nu telefon ile arayarak destekte bulunan CHP Liderinin" yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik düzenlenme talimatı vermesi dikkat çekti. İşte detaylar...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci kez telefonla görüştüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'a doğru yola çıktığını ve moralini bozmaması gerektiğini söyledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Berlin'de temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile bir kez daha telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu görüşmede, İmamoğlu'na İstanbul'a doğru yola çıktığını, asla moralini bozmaması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik talimatı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yarın demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm liderlerin davet edileceği bir etkinlik düzenlenmesi talimatı verdi.