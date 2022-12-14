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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili açıklama

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu kararıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararıyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunarak, "Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz" dedi.

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İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkûmiyet kararı verdi. Savcı, hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin uygulanmasını da istedi. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karara ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunarak İmamoğlu'na destek çıktı.

Yavaş, "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" ifadelerine yer verdi.

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