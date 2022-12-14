İstanbul Saraçhane canlı yayınla izleyin! Ekrem İmamoğlu çağırmıştı

İSTANBUL Saraçhane doldu taştı canlı yayınla izleyebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'ahmak' davasında karar bekleniyor. Ekrem İmamoğlu, herkesi Saraçhane'ye çağırmıştı. Saraçhane doldu...Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar beklenirken, "16 milyon İstanbulluyu Saraçhane'ye davet ediyorum" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, bu çağrıya "Ankara'dan yola çıktım geliyorum" diye destek verirken, Saraçhane'de kalabalıklar toplanmaya başladı.
Saraçhane alanını İstanbul Büyükşehir Belediyesi MOBESE kamerasından canlı olarak seyredebilirsiniz.