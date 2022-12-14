BIST 5.067
DOLAR 18,63
EURO 19,85
ALTIN 1.085,14
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu davasına sert tepki! "Yargının üzerinden elinizi çekin, aklınızı başınıza alın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında yaptığı açıklamada, "Bu halk kimsesiz değildir" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temasları kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasında halkın kimsesiz olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu hapse mi girecek, süreç nasıl ilerleyecek?
Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu hapse mi girecek, süreç nasıl ilerleyecek?
Zonguldak'ta öğrenci servisi devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Zonguldak'ta öğrenci servisi devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
İmamoğlu kararının ardından BIST'de düşüş yüzde 4'e ulaştı
İmamoğlu kararının ardından BIST'de düşüş yüzde 4'e ulaştı
Rusya'dan tehdit gibi uyarı: Ukrayna'ya patroit tedarik edilirse vururuz!
Rusya'dan tehdit gibi uyarı: Ukrayna'ya patroit tedarik edilirse vururuz!
İstanbul'a acilen dönüyor! Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal etti Ekrem İmamoğlu kararı şok etti
İstanbul'a acilen dönüyor! Kemal Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretini iptal etti Ekrem İmamoğlu kararı şok etti
Fransa Fas (CANLI YAYIN)
Fransa Fas (CANLI YAYIN)
İstanbul Saraçhane canlı yayınla izleyin! Ekrem İmamoğlu çağırmıştı
İstanbul Saraçhane canlı yayınla izleyin! Ekrem İmamoğlu çağırmıştı
CHP'li Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a tepki: 40 sefer tövbe etsin
CHP'li Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a tepki: 40 sefer tövbe etsin
2023 Asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari Ücret komisyonundan son dakika açıklama
2023 Asgari ücreti kaç lira olacak? Asgari Ücret komisyonundan son dakika açıklama
Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi! Ahmak davasından son dakika haberi!
Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak geldi! Ahmak davasından son dakika haberi!
13 yıl önce çalışmak için gitti Muğla'da kaybolan Bayram Tosun'un akibeti netleşti
13 yıl önce çalışmak için gitti Muğla'da kaybolan Bayram Tosun'un akibeti netleşti
Ekrem İmamoğlu davası kararı için herkes İstanbul Saraçhane'ye çağrıldı canlı yayın yapılıyor
Ekrem İmamoğlu davası kararı için herkes İstanbul Saraçhane'ye çağrıldı canlı yayın yapılıyor