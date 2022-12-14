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Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu hapse mi girecek, süreç nasıl ilerleyecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Peki süreç nasıl ilerleyecek?

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

Duruşmada neler yaşandı? 

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmada Danışmanı Murat Ongun ve 2013’ten bu yana siyasi danışmanı ve kampanya yöneticisi olan Necati Özkan tanık olarak ifade verdi.

İmamoğlu’nun ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğu açıklaması üzerine Soylu’nun yaptığı açıklamanın bulunduğu CD mahkeme salonunda dinlendi.

Hakim Komşul, uzman tanık olarak dinlenmesi istenen hukukçuların tanık olarak dinlenmesinde "yarar olmadığını" belirterek talebi reddetti. Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi de "konuşmalarının dava açıldıktan sonraki süreci ilgilendirmesi ve mahkemenin önüne gelen davayla bağlı olması" gerekçeleriyle reddedildi.

Hakim Komşul, avukatların yazılı beyanda bulunmak için istedikleri süre talebini de reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mahkeme heyeti duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.

Aranın ardından İmamoğlu'nun avukatları mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, şimdiye kadar söylediklerini tekrar ettiğini söyledi.

Duruşma sonrası karar açıklandı.

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