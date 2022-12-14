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CHP'li Özgür Özel'den İmamoğlu kararına tepki! "AK Parti açısından tarihi bir savruluştur"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay ceza verilmesine ilişkin değerlendirme yaptı. Karara tepki gösteren Özel yaptığı açıklamada, "Yapılan iş, planlı programlı bir iş. AK Parti açısından tarihi bir savruluştur. AK Parti kendi tarihleriyle çok ters düşecek şekilde yüzleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay ceza verilmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

"Genel Başkan uçakla İstanbul’a geliyor"
Özel, “Sayın Genel Başkan Almanya’daydı. Her ihtimale karşı uçak hazır tutuluyordu. Sayın Genel Başkan uçakla İstanbul’a geliyor, onun yapacağı ve başkanlık edeceği toplantılarda değerlendireceğiz. Bundan sonra süreci değerlendireceğiz. Artık hiçbir şey siyaset bu karardan önceki gibi olmayacak. Bundan sonra Türkiye siyasetini seçime kadar meşgul olacağı inanılmaz bir hadsizlik, haksızlıkla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Merkez Yürütme Kurulu’nun toplanıp toplanmayacağına ilişkin soruya Özel, kuvvetle muhtemel olarak toplanacağını ifade etti. Özel, “Partinin bütün organlarının bu tür durumlarda toplantı yapması beklenir. MYK toplantısı şu an ilan edilmedi” şeklinde konuştu.

"AK Parti açısından tarihi bir savruluştur"
İmamoğlu konusunda Özel, “Kararın kesinleşmeden bir sonuç beklememek lazım. Şu andaki verilen karardan sonra istinaf ve Yargıtay süreci olacak. Ama karar başlı başına siyasi bir karar olduğu açık. Ekrem İmamoğlu’na Süleyman Soylu ‘ahmak’ demişti, Ekrem İmamoğlu da ‘Bu seçimleri iptal ettirenler ahmaktır’ demişti. Bunun üzerine ‘Sen bunu YSK üyelerine söyledin. Heyet halinde görev yapan kamu görevlilerine hakaret suçundan böyle bir ceza icap ettiler. Ceza vermek suretiyle Ekrem İmamoğlu’nun siyasi hayatını bitirmeye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıp yönetmeye devam etmek istiyorlar. Yapılan iş, planlı programlı bir iş. AK Parti açısından tarihi bir savruluştur. AK Parti kendi tarihleriyle çok ters düşecek şekilde yüzleşiyorlar. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken okuduğu bir şiirden dolayı bu şekilde ceza vermişlerdi. Bu mağduriyet üzerinden yürüyen bir siyasi hayatın sonunda 6 ay sonra seçimleri kaybedeceği görülen birinin kendisine yapılanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na yapıyor olması tarihi bir savrulma olmuştur” dedi.

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