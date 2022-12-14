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AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası için ilk açıklama

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası için ilk açıklama

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında açıklama yaptı. Turan, "Yerel mahkemenin kararı var. Biz bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın, meydanlarda yarış yapalım" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması ve siyasi yasak kararı gündem oldu.

Konuya ilişkin muhalefetten peş peşe tepkiler geldi. Karara iktidarın ne diyeceği merak edilirken, ilk açıklama AK Parti adına Bülent Turan'dan geldi. 

"Biz siyasi rekabeti önemseyen ekibiz"

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen ceza hakkında açıklama yaptı.

Turan, "Biz siyasi rekabeti önemseyen ekibiz. Şu an kesinleşmemiş bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin kararı var. Biz bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan açıklamalar yapmasın, meydanlarda yarış yapalım" dedi.

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