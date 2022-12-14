İstanbul'da korkunç olay! Tam bir aile dramı: Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü!

Annesine küfür edip bıçakla üstüne yürüdü

Bu duruma öfkelenen Cihan Keleş, “benim işimi nasıl bozarsın” diyerek annesine küfür ve hakaretler etti. Bununla da kalmayan genç, eline bıçak alarak annesinin üstüne yürüdü. Korkuyla salona geçen kadın, kocası Mustafa Keleş’e (57) polisi aramasını söyledi. O esnada salonda bulunan başka bir bıçağı eline alan kadın, yatak odasına giderek sakladı. Sakladığı yerde kocasının ruhsatlı tabancasını bulan kadın, bıçakla üstüne yürüyen oğluna ateş açtı.