İstanbul Saraçhane konuşması bomba! Ekrem İmamoğlu adeta balkon konuşması yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Ekrem İmamoğlu, İstanbul Saraçhane'de verilen karar için konuştu. Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti lideri Akşener de eşlik etti. Yarın altı genel başkanın Saraçhane'de buluşacağını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Net olarak söyleyeyim bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim aradan 3,5 sene geçmiş olabilir ama benim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. " dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak kararı verildi. Karar sonrası Saraçhane'de bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le birlikte kürsüye çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları...

- İstanbul sizin, 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set kurabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş, hiç kimse, hiç kimse vuramaz.

- Bu akşam biriz, birlikteyiz, yarın daha fazla bir arada olacağız, daha fazla birlikte olacağız. Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek, genel başkanlarımız burada olacak, hep birlikte olacağız ama bu akşamın taçlanması için İYİ Parti Genel Başkanı size hitabı için sayın Meral Akşener'i davet ediyorum.

"Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir"

- Burada bulunmamızın nedeni hukuksuzluk. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız önümüze aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir.

-Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Hukuka karşı demokrasiye karşı asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler söke söke aldınız. 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler tokadı misli misli attınız doymadılar. Bugünkü davada verdikleri ceza ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur.

"Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz"

-O gün millet millet diye yola çıkanlar bugün millet biziz diyorlar, devlet bizim diyorlar ama sonuç alamayacaklar. Bu sabahki umudum bir ise şuan ki umudum bin. Ben sizi nereye davet edeceğim elbette Saraçhane'ye. Yarın burada olacağız sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve altılı masanın üyeleri ile birlikte bir arada olacağız. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede edeceğiz sandıkta edeceğiz.

-Onlar bizi germek istiyorlar, onlar bizi kızdırmak istiyorlar, öfkelendirmek istiyorlar ama bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 ideallerimiz var. Birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız. Seçimlerde bu ülkenin üstüne çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz. İstanbul'da başardık Türkiye'de başaracağız. Net olarak söyleyeyim bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim aradan 3,5 sene geçmiş olabilir ama benim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek. 2023'de her şey çok güzel olacak. Bugün o mahkemeye müdahale eden Ankara duysun.