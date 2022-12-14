Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu'na verilen cezanın ardından siyasilerden art arda tepkiler geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İmamoğlu'nun aldığı ceza sonrası siyasilerden art arta tepkiler geldi.
Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karar sonrası sosyal medyadan "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" ifadelerini kullandı.
Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya paylaşımında "16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerine yer verdi.