Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karar sonrası sosyal medyadan "Bugün alınan karar adaletten ve hukuktan bağımsızdır. Hiçbir siyasi çıkarın, halkımızın iradesinden üstün olmasını kabul etmiyoruz. El ele çıktığımız bu yolda biz daima doğrudan yana olacağız Başkanım" ifadelerini kullandı.