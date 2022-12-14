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Almanya gezisi neden bu tarihte yapıldı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı eleştirilere böyle yanıt verdi

Almanya gezisi neden bu tarihte yapıldı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı eleştirilere böyle yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ceza aldığı duruşma günü Almanya'ya ziyaret ayarlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştiri konusu oldu. Tepkilere yanıt veren Basın Danışmanı Ömer Topsakal, "Daha önceden planlanmış bir seyahat bu. Biz dava süreçlerinde siyasetin bu kadar etkin olmayacağını bekliyoruz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'deki planını iptal etti, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Ömer Topsakal, şu açıklamayı yaptı: 

"Genel Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hem dava sürecine ilişkin bilgi almak hem de biraz moralini de öğrenmek istedi. Desteğini belirtti. Telefon görüşmesi kendilerinde saklı. 

Buradaki programımızı mecburen yarıda durdurup otele dönmek zorunda kalmıştık, Sayın Genel Başkan bir talimat verdi. Dönüş için tüm hazırlıklar yapılıyor. Şu anda İstanbul’a dönecek durumdayız. Kendisinin son kararını bekliyoruz. Bu arada malumunuz Baş danışmanı sayın Jeremy Rifkin de hazır bulunacaktı. Az önce Sayın Genel Başkanımız Sayın Rifkin’le de görüşte ve planlamasını iptal etmesin istedi. Sayın Riftin geziye katılmayacak. Hazırlıklarımız hazır şeklinde bekliyoruz."

"Dava olması gerektiği gibi sonuçlanacak ve Ekrem Başkanımız beraat edecek"

'Niye Almanya gezisi bu tarihte yapıldı?' sorusuna Topsakal, “Daha önceden planlanmış bir seyahat bu. Zaten ayrıca Sayın Genel Başkan görüşlerinde de belirtti. Biz dava süreçlerinde siyasetin bu kadar etkin olmayacağını bekliyoruz. Açıkcası umuyor ve diliyoruz ki bizim beklentimiz haklı çıkacak. Ekrem Başkanımız olması gerektiği gibi sonuçlanacak ve beraat edecek" yanıtını verdi. 

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