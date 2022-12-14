Temel Karamollaoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "YSK üyelerine hakaret" davasında verilen kararın "vicdani ve hukuki olmadığını" savundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak verilmesini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, değerlendirdi.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir. Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur. Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir." ifadelerini kullandı.