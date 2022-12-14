Ekrem İmamoğlu twitter'da TT oldu destek yağıyor! Kim ne dedi?
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasından karar beklenirken İmamoğlu herkesi İstanbul Saraçhane'ye çağırdı. İmamoğlu'nun bu çağrısının ardından twitter'da Ekrem İmamoğlu'na destek yağdı. Peki kim ne dedi?
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında karar beklenirken Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İmamoğlu twitter hesabından herkesi Saraçhane'ye davet etti. Bu çağrı kısa sürede yanıt buldu ve İmamoğlu'na destek yağdı.
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İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına ilk cevap İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Akşener uçakla Ankara'dan İstanbul'a geliyor.
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Peki TT olan İmamoğlu'nun çağrısına kim ne dedi? İşte o twitler....
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