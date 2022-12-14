Ekrem İmamoğlu twitter'da TT oldu destek yağıyor! Kim ne dedi?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında karar beklenirken Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İmamoğlu twitter hesabından herkesi Saraçhane'ye davet etti. Bu çağrı kısa sürede yanıt buldu ve İmamoğlu'na destek yağdı.