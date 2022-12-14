6 yaşında H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli'nin ifadesi ortaya çıktı! Cinsel ilişki istemiyordu
İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında evlendirildiği Kadir İstekli, savcılık ifadesinde fotoğrafları kabul etti. “Eşim yaklaşık bir yıldır cinsel ilişkide bulunmak istemiyordu” diyen İstekli, ses kaydındaki itirafları için ise, "TArtışma uzamasın diye kabul ettim" diye savundu. Kadir İstekli’nin avukatı ise dosyaya giren fotoğraflar için “fotomontaj olup olmadığı da belli değil” dedi.
Türkiye günlerdir İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında iken Kadir İstekli ile evlendirilmesi skandalını konuşuyor. H.K.G.'nin 6 yaşında cinsel ilişki, tecavüz suçlamalarını kabul etmeyen Kadir İstekli'nin 2 Aralık 2020’de savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kadir İstekli, “H.K. İstekli, benim resmi nikahlı eşimdir. Hala eşimle ve bir çocuğumla birlikte ikamet ediyoruz” dedi.
Dini nikahımızı eşimin babası kıydı
H.K.G’nin kendisiyle 6 yaşında evlendirildiği yönündeki şikayetini kabul etmeyen Kadir İstekli, “Ben eşimin babası tarafından dini nikahımızın kıyıldığı ve eşim 6 yaşındayken cinsel birliktelik yaşadığımız konusundaki beyanlarını kabul etmiyorum. Eşimle evlendikten sonra aramızda sözlü tartışma oluyordu. Eşim sürekli bu iddiayı gündeme getiriyordu ben de bu durumu kabul etmiyorum. ”
Ses kayıtlarındaki itiraflar
“6 yaşında birlikteliğin mümkün olmadığını anlattım ancak eşim bu durumu kabul etmiyor. Ben tartışma sırasında eşimin ısrarlı olması nedeniyle ve tartışmayı uzatmamak için ‘doğrudur, dediğin gibidir’ şeklinde sözler söylemiştim. Bu sözleri hangi, tarihte söylediğimi hatırlamıyorum. Bu tartışma sırasında eşim ve benim dışımda başka kimse yoktu. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.
Cinsel ilişkide bulunmak istemiyordu
H.K.G ile bir yıldır aile içi tartışmalar yaşadığını anlatan Kadir İstekli, “Cinsel ilişkide bulunmak istemiyordu. Ben de kendisine ‘Tamam rızan yoksa olmasın’ şeklinde cevap veriyordum. Eşimin istek ve rızası dışında cinsel ilişkide bulunmuş değilim. Bu yöndeki suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.