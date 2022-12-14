6 yaşında H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli'nin ifadesi ortaya çıktı! Cinsel ilişki istemiyordu

Ses kayıtlarındaki itiraflar

“6 yaşında birlikteliğin mümkün olmadığını anlattım ancak eşim bu durumu kabul etmiyor. Ben tartışma sırasında eşimin ısrarlı olması nedeniyle ve tartışmayı uzatmamak için ‘doğrudur, dediğin gibidir’ şeklinde sözler söylemiştim. Bu sözleri hangi, tarihte söylediğimi hatırlamıyorum. Bu tartışma sırasında eşim ve benim dışımda başka kimse yoktu. Bu yöndeki iddiaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.