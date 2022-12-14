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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam destek, sert uyarı: "Aklınızı başınıza alın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında yaptığı açıklamada, "Bu halk kimsesiz değildir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temasları kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasında halkın kimsesiz olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

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