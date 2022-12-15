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ABD'de Biden yönetiminden Ekrem İmamoğlu açıklaması! Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı

ABD'de Biden yönetiminden Ekrem İmamoğlu açıklaması! Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı

ABD'de Joe Biden yönetimi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara tepki gösterdi. Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada "Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, kararla "derinden endişeli olduklarını ve hayal kırıklığına" uğradıklarını belirtti. 

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası almasının ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar'a şu demeci verdi:

- Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlayan 'hakaret yasalarına' dayanarak 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasından derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı yaşıyor.

- Bu haksız ceza insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır.

- Türkiye'deki sivil toplum, medya, siyaset ve iş dünyası liderlerine yönelik devam eden suçlamalar ve uzun süreli tutukluluk hallerinden ciddi endişe duyuyoruz. İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme hakkı, sağlıklı bir demokrasinin temelidir.

- Türkiye'yi bu temel özgürlüklere saygı duymaya ve bu davayı hızlı ve adil bir çözüme ulaştırmaya davet etmeye devam ediyoruz."

ABD Dışişleri: Derin endişe duyduk, hayal kırıklığına uğradık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de mahkemenin İmamoğlu hakkında aldığı karar hakkında "derinden endişeli olduklarını ve hayal kırıklığına" uğradıklarını belirtti.  Reuters'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Sözcüsü Vedant Patel, "Adil olmayan ceza; insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve temel özgürlüklere saygıya uymuyor" açıklamasında bulundu.

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