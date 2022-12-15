Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na üstü örtülü 'Başkanlığa devam et' talimatı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyaset yasağı getirilmesinin ardından Almanya programını iptal ederek yurda dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et." dedi. Bu sözler Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Belediye başkanlığına devam et, cumhurbaşkanı adaylığını unut" mesajı olarak yorumlandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkumiyet kararı çıkması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin'deki planını iptal etti, İstanbul'a geldi. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve parti yöneticileri Kılıçdaroğlu'nu Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı. Saraçhane'ye geçen Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

Hüzün bize yakışmaz, çünkü haklıyız...

- Hüzün bize yakışmaz. Çünkü, biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece, her zaman gülümsemeliyiz. Haksızlıklara karşı gülümsemeliyiz. Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Düzeltme konusunda da irademizi, hep beraber, birlikte dile getireceğiz.

- Ekrem Başkan'ın haksızlığa uğraması, aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına gelir. Eğer bir yargı, 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa, o yargı yargı değildir. O yargı, birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz, hâkim demeyiz. Hâkim olanların egemen olduğu bir yargı olur o yargı.

16 milyona hizmete devam et...

- O açıdan Sayın Başkan, hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana, gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor.

Aynı şeyi İzmir için de yaptılar

- Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay, İzmir'de, belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsur yılla yargılandı ve beraat etti. Oraya da gittim. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Kocaoğlu, İzmirlilere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirliler teslim ettiler.

Senin de başarılarını kıskanıyorlar

- Senin de başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbul’un rantına doymadılar. Onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı, İstanbullulara aittir. Ekrem Başkan bu rantı, İstanbullulara teslim edecek. Buna tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar. Ama Allah büyüktür. Biz, haklı olduğumuz sürece, senin başkanlığında bütün bu sorunların tamamını çözeceğiz. Bundan en ufak endişen olmasın.