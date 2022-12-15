BIST 5.067
DOLAR 18,63
EURO 19,88
ALTIN 1.074,63
HABER /  POLİTİKA

Abdülkadir Selvi Ekrem İmamoğlu kararından rahatsız oldu: Erdoğan'ın da rahatsız olduğunu...

Abdülkadir Selvi Ekrem İmamoğlu kararından rahatsız oldu: Erdoğan'ın da rahatsız olduğunu...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesine karşı olduğunu belirtip, "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum" diye yazdı.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından bir köşe yazısı kaleme aldı. Selvi, bu iki karara da karşı olduğunu ifade etti. "Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum" şeklindeki iddiasını dile getiren Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

Siyasi yasaklara hep karşı oldum

Gazeteciliğe yeni adım atmıştım. Demirel siyasi yasaklıydı. Güniz Sokak’a gelen giden fişleniyordu. Siyasi bilincim Demirel’in yasaklara karşı verdiği mücadeleyi izlerken oluştu. Siyasi yasaklara, parti kapatmalara hep karşı oldum. Bir şiir okuduğu için Erdoğan’ın siyasi yasaklı olup hapse girmesine de Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyasi yasağa da karşı çıktım. Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına da getirilen siyasi yasağa da karşıyım. Doğru bulmadım.

Siyaset mahkemelerce şekilendirilmesin

Siyasetin, mahkemelerin verdiği siyasi yasaklarla değil, seçim meydanlarında ve sandıkta şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin mahkemeler tarafından dizayn edilmesinden dolayı rahatsızım. Erdoğan’a yasak getirildiğinde de rahatsızdım, Ekrem İmamoğlu’na yasak getirildiğinde de rahatsızım.

Ülkem 'yasakçı' damgası yiyecek

Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek. Siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum.

Unutulmasın ülkeyi siyasi yasak getirilen...

Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir. Ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez.

ÖNCEKİ HABERLER
Dries Mertens transfer teklifini itiraf etti! Galatasaray'a gelmeden önce...
Dries Mertens transfer teklifini itiraf etti! Galatasaray'a gelmeden önce...
Konya'da otoparkta şüpheli ölüm! Cansız bedeni arka koltukta bulundu
Konya'da otoparkta şüpheli ölüm! Cansız bedeni arka koltukta bulundu
Gaziantep'te zincirleme kaza! Tır sürücüsü kaçtı, çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te zincirleme kaza! Tır sürücüsü kaçtı, çok sayıda yaralı var
Beşiktaş'a Saiss'ten kötü haber! Yıldız futbolcu maçı yarıda bıraktı
Beşiktaş'a Saiss'ten kötü haber! Yıldız futbolcu maçı yarıda bıraktı
Bomba kulis! İmamoğlu görevden alınabilir, yerine bakın kim geçecek?
Bomba kulis! İmamoğlu görevden alınabilir, yerine bakın kim geçecek?
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında korkutan yangın! 4 saat sonra kontrol altına alındı
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında korkutan yangın! 4 saat sonra kontrol altına alındı
Anadolu Efes'in galibiyet serisi sona erdi!
Anadolu Efes'in galibiyet serisi sona erdi!
Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu için Cumhuraşkanı Erdoğan'a yalvardı!
Rasim Ozan Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu için Cumhuraşkanı Erdoğan'a yalvardı!
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çağrı: 6'lı masadan Saraçhane Mitingi!
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çağrı: 6'lı masadan Saraçhane Mitingi!
Ekrem İmamoğlu kararına Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'ten tepki! Türkiye'ye haksızlık...
Ekrem İmamoğlu kararına Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'ten tepki! Türkiye'ye haksızlık...
ABD'de Biden yönetiminden Ekrem İmamoğlu açıklaması! Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı
ABD'de Biden yönetiminden Ekrem İmamoğlu açıklaması! Derin bir rahatsızlık ve hayal kırıklığı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na üstü örtülü 'Başkanlığa devam et' talimatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na üstü örtülü 'Başkanlığa devam et' talimatı