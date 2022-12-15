Bomba kulis! İmamoğlu görevden alınabilir, yerine bakın kim geçecek?

Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak getirilmesinin ardından kulisler hızlandı. Her ne kadar siyasi yasak için Yargıtay'ın mahkeme kararını onaması şart olsa da İçişleri Bakanlığı'nın yerel mahkeme kararını gerekçe göstererek İmamoğlu'nu görevden alma yetkisi bulunuyor. İşte tam burada bomba bir kulis bilgisi geldi...

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Ekrem İmamoğlu hakkında yerel mahkemenin verdiği hapis ve siyasi yasak kararının ardından kulisler hareketlendi. İmamoğlu'nun ceza alması sonrası hararetlenen belediye başkanlığından alınacağı iddialarıyla ilgili T24 yazarı Tolga Şardan'dan bomba bir kulis bilgisi geldi. Şardan, "Eğer Ekrem İmamoğlu, görevden alınırsa yerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geçeceği şeklinde bir bilgi var" bilgisini verdi. İşte Şardan'ın aktardığı o kulis bilgileri...

İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nu görevden alabilir

- Her ne kadar Yargıtay kararı bekleniyor olsa da İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'nu görevden alabilir. Yerine bir atamada yapabilir.

Tevfik Göksu ismi geçiyordu ama...

- Daha önce Tevfik Göksu'nun bu konuda ismi geçiyordu. Fakat son kulis bilgilerine göre burada İsmet Yıldırım'ın ekrem İmamoğlu'nun yerine AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirileceği şeklinde bir bilgi var.