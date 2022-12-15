Kayseri'de çelik kapı fabrikasında korkutan yangın! 4 saat sonra kontrol altına alındı

KAYSERİ'NİN Melikgazi ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan çelik kapı üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin alevlerle mücadelesi tam 4 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'de, çelik kapı üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangına, 12 araç ve 32 personelle, Kayseri OSB İtfaiyesi de 11 araç ve 30 personelle müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 su tankeri ve 5 kepçe, Kocasinan ve Melikgazi ilçe belediyeleri de 2'şer su tankeriyle destek verdi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında fabrikada hasar meydana geldi.