Beşiktaş'a Saiss'ten kötü haber! Yıldız futbolcu maçı yarıda bıraktı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşan Fas'ta Romain Saiss, sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

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Katar 2022 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ve Fas karşı karşıya geldi. Fas'ın kaptanı Romain Saiss, mücadeleye ilk 11'de başlarken 21. dakikada kenara geldi. Mücadele öncesinde sakatlığı sebebiyle oynayıp oynamayacağı belli olmayan futbolcu, Fransa karşılaşmasının 20. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlığın ardından kenara değişiklik işareti yapan Saiss, yerini Selim Amallah'a bıraktı.

Beşiktaşlı Saiss oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları tecrübeli ismi teselli etti.

Fas Milli Takımı'nda Fransa maçı başlamadan hemen önce de Nayef Aguerd sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı.

Portekiz maçında da sakatlanmıştı

Fas'ın 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynadığı Portekiz maçının ikinci yarısında Romain Saiss sakatlanmış ve mücadeleye devam edememişti. Saiss sedyeyle oyun alanını terk ederken deneyimli savunmacı 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye devretmişti.

Faslı futbolcularından büyük fedakarlık

Fransa ve Fas Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde Fas'ta birçok futbolcunun sakatlığı bulunuyordu. Muhtemel 11'lerde yer almayan oyuncuların ilk 11'de yer alması sürpriz olarak görülürken 'büyük fedakarlık' yorumları da yapıldı.

Fas Milli Takımı'nın Fransa karşısında çıkardığı ilk 11 dikkat çekti. Sakatlığı bulunan birçok ismin riskli olmasına rağmen mücadelenin kadrosunda yer alması büyük beğeni topladı.

Fas'ın stoperi Saiss, sol beki Mazaouri ve orta sahada görev yapan Amrabat'ın normal şartlarda bu mücadelede forma giyememesi gerektiği ancak oyuncuların özverili tutumu ve gerekli tedavilerin yapılması sonrasında böyle bir karar alındığı aktarıldı.

Öte yandan Fransa Milli Takımı'nda orta sahada oynayan Rabiot ise rahatsızlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı ve mücadeleyi otelde takip edeceği belirtildi.