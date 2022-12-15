Konya'da otoparkta şüpheli ölüm! Cansız bedeni arka koltukta bulundu

KONYA'daki kadın doğum ve çocuk hastanesinin otoparkında, bir kişinin otomobilin arka koltuğunda hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Ekiplerin incelemesi sonucunda 60 yaşındaki şahsın, aracın içinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Konya'daki olay dün akşam saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan otomobilin içerisindeki bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak

Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin arka koltuğunda bulunan 60 yaşındaki Mustafa A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafa A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.