Gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyede...

İSTANBUL Beşiktaş Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturması çerçevesinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, irtikap ve rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve eski yönetimine operasyon başlatılmıştı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hazinedar ve diğer şüpheliler sabah saatlerinde getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.