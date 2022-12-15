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Oy birliğiyle kabul edildi! TikTok yasaklanıyor artık girilmeyecek

Oy birliğiyle kabul edildi! TikTok yasaklanıyor artık girilmeyecek

ABD'de hükümet çalışanlarının TikTok indirmesini yasaklayan tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı, yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na ardından imza için ABD Başkanı Joe Biden'a sunulacak.

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ABD'den TikTok yasağı genişliyor. Senato, 'ulusal güvenlik endişeleri' nedeniyle devlet çalışanlarının TikTok indirmesini yasaklayan tasarıya onay verdi.

Senato Genel Kurulu, "Hükümet Cihazlarında Tiktok'a Hayır Yasası" isimli yasa tasarısını oylamaya sundu.

Tasarı, bütün senatörlerin "evet" oyunu alarak kabul edildi.

Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'deki TikTok tartışmaları

ABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da "ulusal güvenlik endişeleri" doğurduğunu belirtiyor.

TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.

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