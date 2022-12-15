Ekrem İmamoğlu "Aralık'ta ibre tamamen bana dönecek" dedi! Barış Yarkadaş'tan olay iddia

Gazeteci Barış Yarkadaş, yerel mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilip siyasi yasak getirilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir iddiayı gündeme getirdi. İmamoğlu'nun yakın çevresine “Merak etmeyin, Aralık’ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek’’ dediğini yazdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında “YSK üyelerine ahmak dediği’’ gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilip siyasi yasak getirilmesinin ardından gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar geldi. İmamoğlu, davada karar çıkmadan çok önce yakın çevresine cumhurbaşkanı adaylığı için garanti verdiğini belirten Yarkadaş, AK Parti'nin İmamoğlu planını da anlattı.

Yerel seçimde İBB, CHP'den alınmalı

AK Parti içindeki etkili bir grubun ‘‘2024 yerel seçimleri öncesi İBB mutlaka bizim elimizde olmalı. CHP’nin yerel seçimde belediye imkanlarından faydalanılmasına izin verilmemeli” dediğini iddia eden Barış Yarkadaş "İmamoğlu’na verilen cezayı sadece 'cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne kesme' açısından değil, bu pencereden de görmek gerekir diye düşünüyorum…" dedi.

Kılıçdaroğlu için büyük facia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararın çıkacağı gün Almanya’da bulunmasının büyük bir siyasal iletişim faciası olduğunu belirten Barış Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu’nun bu siyasal iletişim kazası, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı adaylığında yeniden potaya sokmuştur" dedi. İmamoğlu'nun ise süreci çok iyi yönlendirdiğini ifade eden Yarkadaş şu kulis bilgisini paylaştı:

İmamoğlu 15 gün önce ne dedi?

İmamoğlu, bu akıl dışı davanın adaylığı için önemli bir ‘’atlama taşı’’ olacağını gördüğü için yakın çevresine “Merak etmeyin, Aralık’ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek’’ diyerek süreci doğru okuduğunu göstermiştir. Yaklaşık 15 gün önce söylenen bu söz, mahkemenin kararıyla birlikte ete kemiğe bürünmüştür.

Kılıçdaroğlu adaşlığına izin verecek mi?

Verilen ceza, İmamoğlu’nu hem yeniden potaya sokmuş hem de ‘’mağdur’’ edildiği için elini güçlendirmiştir. İbre, İmamoğlu’na dönmüştür. Ancak bu ‘’İmamoğlu kesinlikle aday olacak’’ anlamına gelmez. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tavrı nettir. Süreç, yeni tartışmaları beraberinde getirecek; en çok da CHP’yi zorlayacaktır.

Saraçhane artık siyasetin yeni merkezi

Keza; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İmamoğlu’nun çağrısı üzerine Ankara’dan İstanbul’a gelmesi, mahkeme kararını İmamoğlu’nun odasında birlikte öğrenmeleri ve otobüsün üstüne birlikte çıkmaları da dikkate değerdir. Bunlar önemli sembollerdir. Dolayısıyla, artık ‘’Saraçhane’’ de siyasetin yeni merkezlerinden biridir. (...) Akşener ve İmamoğlu’nun bundan sonraki süreçte birlikte atacağı her adım gündemin ana maddelerinden biri olacaktır.