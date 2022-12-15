Benzin'e kallavi zam! 15 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerlik olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geliyor... İşte 15 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçen hafta gelen indirimlerin ardından bu sefer araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzine bu gece yarısı zam geliyor...

Gece yarısından önce depoyu doldurun

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.