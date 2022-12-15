Benzin'e kallavi zam! 15 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerlik olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geliyor... İşte 15 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...Abone ol
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Geçen hafta gelen indirimlerin ardından bu sefer araç sahiplerine kötü haber geldi. Benzine bu gece yarısı zam geliyor...
Gece yarısından önce depoyu doldurun
Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.