Fatih Altaylı Erdoğan yasak gelince Cumhurbaşkanı oldu deyip Ekrem İmamoğlu bombasını attı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'ahmak' davasında verilen karar olay oldu. Fatih Altaylı, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığına taşıyan siyasi yasağını hatırlattı. Fatih Altaylı herkesin aklındakini orta yere yazdı ve Ekrem İmamoğlu için de bu yolun açıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu kararı için attığı twitler gündeme oturdu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı bomba etkisi yarattı. Bu karar Ekrem İmamoğlu'na çok yarayacak diyenler var. Bunu diyenler de Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset kariyerindeki hapis sürecine dikkat çekiyor.

İstanbul başkanlığından hapse

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden alınan Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart 1999'da girdiği cezaevinde dört ay on gün kaldıktan sonra 24 Temmuz 1999'da tahliye edilmişti. Bu hapis kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerini değiştirmişti. Halk gözünde onu kahramanlaştıran karar ile birlikte zirveye giden yolu açılmıştı.

Erdoğan için demiştim şimdi de İmamoğlu...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı, Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleştiriliyor. Bu kararın ona cumhurbaşkanlığı yolunu açacağı söyleniyor. Bunu dile getiren de Fatih Altaylı oldu. Twitter hesabından Altaylı şunları yazdı:

-Erdoğan yıllar önce mahkum olduğunda “Bugün hapse attığımız adam 5 yıl içinde başbakan olacak” diye yazmıştım. Bugün İmamoğlu’nu da Erdoğan’ın konumuna yükseltecek kadar şuursuz bir gözü dönmüşlük çok şaşırtıcı.

AK Parti'nin istemediği tek cumhurbaşkanı adayı

-Geçen cuma Ak Parti'nin en istemediği adayın İmamoğlu olduğunu yazdım. Yani anlayacağınız İmamoğlu’nun hakimi son anda değiştirilmiş bir mahkeme tarafından mahkum edilmesi şaşırtıcı değil. Bu karar vicdanen yok hükmündedir. Siyaseten ise ters teper. Geçmişte olduğu gibi