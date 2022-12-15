Yabancı medya Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaptı bile! 'Muhtar bile olamaz' başlıkları

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak davasında' verilen hapis ve siyasi yasak kararı yabancı medyada çok ilginç başlıklarla yer buldu. Ekrem İmamoğlu için yabancı medyanın attığı başlıktaki ortak nokta Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinde "Erdoğan rakibi' olarak nitelenmesi oldu. Fehmi Koru da bu tuhaflığa dikkat çekip 6'lı masa bugün İstanbul Saraçhane'de cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu mu ilan edecek diye sordu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasında" verilen hapis cezası ve siyasi yasak, yabancı medya tarafından son dakika haberi olarak geçildi. ABD medyasından İsrail'e yabancı medyanın haber için attığı başlıkta ortak bir nokta vardı. Hepsi Ekrem İmamoğlu kararını Erdoğan'ın rakibine mahkumiyet diye verdi.

Ekrem İmamoğlu 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmediğinden 'bu ortak' kanaat hayli dikkat çekici oldu. "Zihnimde çılgın sorular dolanıp duruyor" diyen Fehmi Koru da atılan bu başlıklardaki tuhaflığa dikkat çekip 6'lı masa İstanbul Saraçhane'de bugün yapılacak mitingde “Bizim cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu” açıklaması mı yapacak diye sordu.

Yabancı medyanın attığı Ekrem İmamoğlu başlıkları

Washington Post gazetesi (ABD): “Türk mahkemesi Erdoğan’ın rakibini görevlilere hakaretten mahkum etti.”

NBC News televizyonu (ABD): “Türk mahkemesi Erdoğan’ın rakibine hapis cezası ve siyasi yasak getirdi.”

Haaretz gazetesi (İsrail): “Türkiye seçimlerine 6 ay kala, Erdoğan’ın rakibi hapis cezasına çarptırıldı.”

New York Times gazetesi (ABD): “Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel rakibine siyaset yasağı getirdi.”

Listede İngiliz Independent, Yahoo haber, Reuters ve Associated Press haber ajansları ve Yunan Greek Reporter gibi sitelerde çıkan ve gelişmeyi yukarıdaki başlıklara benzer biçimde aktaran haberler de yer alıyor.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu...

"Ne dersiniz, ilginç değil mi?" diyen Fehmi Koru, "İlginçlik, yabancı medyanın konuya yaklaşımında" diyerek şunları yazdı:

*Dünya medyası konuyu bu biçimde ele alana kadar İmamoğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olduğunu biliyor muyduk? Hayır, bilmiyorduk. Tersine, İmamoğlu’nun mensubu olduğu CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki büyük kentin -İstanbul ve Ankara’nın- partisinden seçilmiş büyükşehir belediye başkanlarının aday olarak düşünülmediğini açıklamıştı. Hem de ısrarla.

Yabancı medya mahkemenin bu kararıyla Erdoğan’ın karşısına çıkacak muhtemel rakibi siyaseten yasaklı kıldığı görüşünü nereden çıkarıyor olabilir?

*Acaba mahkeme başkanını değişik tarihlerde AK Parti yönetim kademesinden isimlerle aynı karede gösteren iki fotoğraftan haberdar mıydı yabancı medya? Sanmıyorum.

*O fotoğraflar AK Partili yöneticilerin sosyal medya hesaplarından titiz bir araştırma sonucu ortaya çıkartılmış.

Muhtar bile olamaz

*Her sabah ilk okuduğum gazetelerden ‘Karar’ın yazarları da konuyu yabancı medyanın öne çıkardığı yönüyle işlemiş. Akif Beki, yazısına başlık olarak seçtiği ‘İmamoğlu da muhtar bile olamayacak desenize?’ sorusuyla 28 Şubat (1997 ve sonrası) günlerinde okuduğu bir şiir yüzünden siyasi yasaklı hale getirilmiş Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu’nun başına gelen arasında paralellik kuruyor. Mustafa Karaalioğlu da, ‘Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?’ sorusunu çekmiş yazısına başlık olarak; böylece Erdoğan-İmamoğlu kader arkadaşlığını vurgulamak için milli şairimiz Mehmet Akif’in şiirinden yararlanmış.

Demek, yabancılar Erdoğan’ın karşısına İmamoğlu’nu aday çıkarmakta ve mahkeme kararını bu gelişmeyi önleme tedbiri olarak yorumlamakta yalnız değil.

Bir AK Parti MKYK üyesi –Şamil Tayyar– Erdoğan’ın rakibini mahkemenin belirlediğini takipçileriyle paylaşmış zaten.

Hakim : Ben ne yaptım demiş midir?

*Kararı veren yargıç bugünkü gazetelerde konuya bu yönüyle yaklaşılan haber ve yazıları görünce “Ne yaptım ben?” şaşkınlığı yaşayacak mıdır?

*‘6’lı masa’ liderleri “Bizim cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu” açıklamasını bugün mü yoksa ilk toplantısında mı yapacaktır?

*Mahkemenin kararı cumhurbaşkanlığı seçimini beklendiği gibi etkileyecek midir?

*Tayyip Erdoğan “Önümde anayasal engel var, ben aday olmuyorum” diyecek midir?

*AK Parti seçilebilecek aday arayışına ne zaman başlayacaktır?

Aklımda böyle çılgın sorularla güne başlıyorum.