Bugün İstanbul Saraçhane'de 6'lı masa liderleri Ekrem İmamoğlu mitingi yapacak hepsi geliyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'ahmak' davası kararı gündeme oturdu. Ekrem İmamoğlu karardan sonra Saraçhane'de Meral Akşener ile gövde gösterisi yapmıştı. Bugün yine İstanbul Saraçhane bir mitinge ev sahipliği yapacak. Saat 16.00'da bu kez Saraçhane'de altılı masanın tüm liderleri Ekrem İmamoğlu için buluşacak. Ekrem İmamoğlu İstanbulluları da davet etti.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bugün altılı masanın tüm liderleri Saraçhane'de buluşacak. Saat 16.00'da gerçekleşecek Ekrem İmamoğlu mitingine İstanbullular da davet edildi.

Saat 16.00'da İstanbulluları bekliyorum

Ekrem İmamoğlu bu akşam saat 16.00'da Saraçhane'de tüm parti liderlerinin katılımıyla yapılacak miting için şu twiti attı:

-“Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum.”

Meral Akşener de söylemişti

'Ahmak' davasında 14 Aralık 2022 çarşamba günü karar çıktığında Meral Akşener Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu ile buluşup halka hitap etmişti. Meral Akşener o konuşmasında bugün 6'lı masanın tüm liderleri ile Ekrem İmamoğlu için bir miting yapılacağını duyurmuştu.