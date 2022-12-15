Tüm hesaplar yapıldı en düşük maaş belli oldu! İşte 2023 emekli maaşları
SGK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C kapsamındaki emekliler Ocak 2023 için zamlı maaşlarını araştırmaya devam ediyor. ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?’ sorusunu merak eden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için tüm hesaplar yapıldı. Seyyanen zam ile birlikte emeklinin son maaşı ne olacak?
Asgari ücretli gibi milyonlarca emekli de yeni maaşını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları doğrultusunda hesap kitap yapmaya devam ederken ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?’ sorusunu merak eden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için seyyanen zam, 5 puanlık refah payı, intibak yasası gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği seyyanen zam talebini bir kez daha dile getirirken çözüm için dört madde sıraladı. İşte emekli zammı 2023 hakkındaki son gelişmeler…
Emekli maaşı üzerinde doğrudan etkili olan enflasyon rakamlarına göre 5 aylık kesinleşen zam oranı memur emeklileri için yüzde 15,11, SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse yüzde 14,04 oldu. En net rakam 3 Ocak’ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu sonrasında belli olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…
5 aylık enflasyon rakamları ile yeni emekli maaşı
5 aylık enflasyon verisi sonrası emeklilerin şimdilik cebine koyduğu rakamlar da netleşti. Buna göre En düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya yükseldi. 2000 öncesi SSK’lının zamlı maaşı 5.345 TL’ye, 2000 sonrası 3.314 TL’ye çıktı. Bağ-Kur emeklisi ise 4.786 TL’yi garantilerken, Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı da 3.803 TL oldu.
5 puanlık refah payı iddiası
Ancak artış oranları hayat pahalılığı karşısında emeklileri memnun etmedi. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı olan 3.500 TL de dahil ücretleri arttıracak formüller aranmaya başladı.