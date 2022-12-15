Tüm hesaplar yapıldı en düşük maaş belli oldu! İşte 2023 emekli maaşları

Asgari ücretli gibi milyonlarca emekli de yeni maaşını merak ediyor. Emekliler enflasyon rakamları doğrultusunda hesap kitap yapmaya devam ederken ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?’ sorusunu merak eden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için seyyanen zam, 5 puanlık refah payı, intibak yasası gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği seyyanen zam talebini bir kez daha dile getirirken çözüm için dört madde sıraladı. İşte emekli zammı 2023 hakkındaki son gelişmeler…