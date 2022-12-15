Çekiçle defalarca kafasına vurmuş kaza süsü vermek için de... Şeytanın aklına gelmez

Artvin'de bir köy muhtarının sır ölümünün ardından cinayet çıktı. Olaya trafik kazası süsü veren katil zanlısı, muhtarın komşusu çıktı. Borç para meselesi yüzünden cinayetin işlendiği, katil zanlısının muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü ve pişman olunca da intihar etmek istediği ortaya çıktı.

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Artvin’in Şavşat ilçesinde 12 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, kaza ihbarı alan Jandarma ekipleri Tepeköy köyüne gitti.

Artvin’in Şavşat ilçesinde köy muhtarının öldürülerek kaza süsü verilen olayla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Cinayeti işleyen komşusunun borç para meselesi yüzünden tartıştığı muhtarın kafasını çekiçle defalarca vurarak öldürdüğü, sonra kaza süsü vermeye çalıştığı ve ardından da pişman olunca intihar etmek istediği ortaya çıktı

Kayıp muhtar aranmaya başladı

İHA'da yer alan habere göre araç içinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kan izlerini görünce inceleme başlattı. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı.

Muhtarın görüştüğü kişiler tespit edildi

Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.

Sorguda her şeyi itiraf etti

Telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirleyen ekipler Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti.

Çekiçle defalarca kafasına vurmuş

Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, bu sırada araç içinde yeniden hareket ettiğini ve tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi.

Cesedi ormanlık alana bırakmış

Sonrasında ise cesedi köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını, aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.

Zanlı Y.A.'nın evinde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıkarken, Jandarma ekiplerinin müdahalesi engellenen Y.A adliyeye sevk edildi.

Muhtar toprağa verildi

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun dün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.