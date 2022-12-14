Ünlüler de İmamoğlu kararına isyan etti! "Adaletsiz korkaklar"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davadan 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Kararın ardından ünlü isimlerden mahkemenin kararına tepkiler yağdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkemenin kararıyla birlikte 2 yıl 7 ay 15 gün ve siyasi yasak cezası aldı. Türkiye'den birçok ünlü isim bu duruma tepki gösteren paylaşımlar yaptı.
Cezanın ardından sosyal medyada ünlüler isyan etti ve İmamoğlu'na destek verdi. İşte gelen tepkilerden bazıları....
Fazıl Say: "Artık kapkaranlık bir ülke oldu Türkiye. Korkaklar! Korkaksınız! Adaletsiz korkaklar! Haksızlıkla göz göre göre!"
Cem Yılmaz: "Kalkınma süperdi…Adalet zaten…Bu “Her toplum hakettiği gibi yönetilir”sözünün çirkinliği bir yana benim memleketim bu değil diye düşünüyorum. Espri ? Yine siz yapın elbette. Politik mizah neden yok çünkü politika yok ki mizahı olsun ! Laba luba hep ikisi de. Acı bi tablo."