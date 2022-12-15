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Ekrem İmamoğlu kararına Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'ten tepki! Türkiye'ye haksızlık...

Ekrem İmamoğlu kararına Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'ten tepki! Türkiye'ye haksızlık...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getiren mahkeme kararına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de tepki gösterdi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına ilişkin olarak, "Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır." görüşünü paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı: 

"Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum."

Bülent Arınç: Karar utanç verici ve umut kırıcı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da Ekrem İmamoğlu kararı için "Mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcı. Yanlıştan dönülmediği sürece kararın siyasi sonuçları AK Parti'nin karşısına güçlü bir aday profili inşa edecek yolun taşlarını döşemekten başka bir işe yaramayacak. Dirayetli ve feraset sahibi siyasilerin bu durumu göz önünde bulunduracağına ve bu yanlışa izin vermeyeceğine inanıyorum" yorumunu yaptı.

Çelik: Erdoğan'a verilen cezadan ne farkı var

AK Parti'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de, Ekrem İmamoğlu kararının 1998 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okuduğu için verilen hapis cezası kararından bir farkı olmadığını belirterek şunları yazdı: "Sayın Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza, Ak Parti iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür. 1998’de İBB Başkanı iken Sayın Erdoğan’a verilen ceza ile bunun ne farkı var? Askerin ve yargının siyaseti şekillendirme çabası her zaman ters tepmiştir. Bu karar, sadece muhalefeti konsolide eder."

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